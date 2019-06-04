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Дополнительное время: итоги двух игр сборной Абхазии на ЧЕ ConIFA-2019

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Темы:
ConIFA-2019 (56)
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Дополнительное время: мир футбола ConIFA.

В понедельник 3 июня сборная Абхазии по футболу обыграла команду Сапми (Лапландия) на чемпионате Европы ConIFA-2019 с минимальным счетом 1:0.

2 июня абхазские футболисты со счетом 3:1 обыграли соперников из Чамерии.

В заключительном матче в группе Абхазия сыграет с Нагорным Карабахом, а Сапми с Чамерией. По результатам матчей 4 июня определятся две сборные, которые пройдут в плей-офф.

В группах все команды проведут по три игры, из каждой группы выходит по две сборные, которые продолжат борьбу за первое место в турнире.

Обзор первых игровых дней чемпионата Европы ConIFA сделали ведущие программы "Дополнительное время: мир футбола ConIFA" Лаша Когония и Алхас Манаргия.

Темы:
ConIFA-2019 (56)

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Теги:
ConIFA


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