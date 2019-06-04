Дгебуадзе рассказал о настрое на игру с хозяевами чемпионата Европы ConIFA-2019

Правый защитник сборной Абхазии по футболу Георгий Дгебуадзе в интервью Sputnik рассказал, как команда готовится к третьей игре в рамках чемпионата Европы ConIFA-2019 c хозяевами поля, сборной Нагорного Карабаха.

Георгий Дгебуадзе в понедельник 3 июня забил единственный мяч во втором матче игры с Сапми (Лапландия), и принес победу своей команде.

Сборная Абхазии по футболу выйдет сегодня на игру с Нагорным Карабахом в заключительном матче группы "А".

"Ажиотаж здесь сумасшедший, уверен, что стадион будет переполнен. Хозяевам турнира нужна только победа, и при большой поддержке болельщиков они побегут вперед. Но мы не будем обращать внимания на это и будем добиваться победы", - продолжил он.

Абхазская сборная выйдет сегодня на поле, чтобы победить, сказал в интервью Sputnik защитник абхазской команды Георгий Дгебуадзе.

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