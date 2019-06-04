Дгебуадзе рассказал о настрое на игру с хозяевами чемпионата Европы ConIFA-2019

Георгий Дгебуадзе в понедельник 3 июня забил единственный мяч во втором матче игры с Сапми (Лапландия), и принес победу своей команде.
Сборная Абхазии по футболу выйдет сегодня на игру с Нагорным Карабахом в заключительном матче группы "А".
"Ажиотаж здесь сумасшедший, уверен, что стадион будет переполнен. Хозяевам турнира нужна только победа, и при большой поддержке болельщиков они побегут вперед. Но мы не будем обращать внимания на это и будем добиваться победы", - продолжил он.
Абхазская сборная выйдет сегодня на поле, чтобы победить, сказал в интервью Sputnik защитник абхазской команды Георгий Дгебуадзе.
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