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Татьяна Эмухвари
© Sputnik / Томас Тхайцук

Эмухвари об играх соотечественников: приятно, что Абхазия без призов не уезжает

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Главный специалист Министерства образования Абхазии по физической культуре и спорту Татьяна Эмухвари рассказала в эфире радио Sputnik о результатах абхазских спортсменов на Всемирных играх юных соотечественников.

V Всемирные игры юных соотечественников, в которых принимают участие спортсмены из Абхазии в возрасте от 14 до 15 лет, проходят в Ханты-Мансийске с 1 по 6 июня.

V Всемирные игры юных соотечественников в Ханты-Мансийске
© Foto / Татьяна Эмухвари
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"Я очень довольна, потому что первое место в стритболе и, надеемся, завтра возьмем первое место в футболе. Привести призы в двух видах соревнованиях, понимаете, что это значит. У нас в футболе было 17 команд, нам выпала сложная подгруппа. Мы обыграли российскую команду, выиграли у болгар, обыграли немцев, украинцев. Очень сильные команды остались позади. Ребята опробовали свои силы,  появилось очень много поклонников, которые болеют за нашу команду. Это дает уверенность, стимул к дальнейшим тренировкам. Ребята приобретают очень много знакомых. Здесь 61 страна участвует в играх, очень многие дети узнают об Абхазии. Ребята наши являются рекламой страны на мировом уровне, думаю, это хорошая миссия", - сказала Эмухвари.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.



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