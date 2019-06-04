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Шабат Логуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Логуа об игре с Нагорным Карабахом: не все получилось, но результат нас устроил

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Темы:
ConIFA-2019 (65)
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Капитан сборной Абхазии по футболу Шабат Логуа в интервью Sputnik Абхазия прокомментировал итоги игры с командой Нагорного Карабаха.

"Очень рады, выполнили задачу, вышли из группы с первого места. Матч с Нагорным Карабахом был тяжелый, бились, не все, конечно, получалось, но достигли результата, который нас устроил. Нас немного расслабило, что было шесть очей. В группе все сложилось так, что до последнего матча нам пришлось биться", - сказал Логуа.

Более подробно беседу слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Сборная Абхазии вышла из группы "А" с первого места на чемпионате Европы ConIFA-2019, сыграв 1:1 с хозяевами турнира командой Нагорного Карабаха.

Темы:
ConIFA-2019 (65)

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Теги:
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