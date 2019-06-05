Дополнительное время: итоги групповых игр ЧЕ ConIFA-2019

Сборная Абхазии вышла из группы "А" с первого места на чемпионате Европы ConIFA-2019, сыграв 1:1 с хозяевами турнира, командой Нагорного Карабаха.

В полуфинале чемпионата Европы cборная Абхазии встретится с Западной Арменией в четверг 6 июня.

Итоги групповых игр чемпионата Европы ConIFA-2019 подвели ведущие программы "Дополнительное время" мир футбола ConIFA" Лаша Когония и Алхас Манаргия.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.