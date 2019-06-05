11:35 05 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.16
  • EUR73.42
Поиск
Дополнительное время
© Sputnik

Дополнительное время: итоги групповых игр ЧЕ ConIFA-2019

Радио
Получить короткую ссылку
23 0 0

Дополнительное время: мир футбола ConIFA.

Сборная Абхазии вышла из группы "А" с первого места на чемпионате Европы ConIFA-2019, сыграв 1:1 с хозяевами турнира, командой Нагорного Карабаха.

В полуфинале чемпионата Европы cборная Абхазии встретится с Западной Арменией в четверг 6 июня.

Итоги групповых игр чемпионата Европы ConIFA-2019 подвели ведущие программы "Дополнительное время" мир футбола ConIFA" Лаша Когония и Алхас Манаргия.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.

По теме

Логуа об игре с Нагорным Карабахом: не все получилось, но результат нас устроил
Беслан Аджинджал о выходе в плей-офф ЧЕ ConIFA-2019: движемся к цели
Сборная Абхазии сыграет с Западной Арменией в полуфинале ЧЕ ConIFA-2019
Теги:
ConIFA


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Эмили Ратаковски
Роскошь и красота: изящные образы модной премии CFDA Awards 2019
Мексиканская Атлантида: затопленный храм времён конкистадоров показался из воды
"Мексиканская Атлантида": затопленный храм XVI века показался из воды
Сколько стоит выпускной в Абхазии
"Выпускная" цена: во сколько обойдется в Абхазии прощание со школой

Соцсети

Sputnikabkhazia