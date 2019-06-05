Барциц об участии в летней театральной школе: пять часов дрожала, но мечта сбылась

О том, как сбылась мечта попасть в XIII Международную летнюю театральную школу Союза театральных деятелей России к режиссеру Павловичу, актриса РУСДРАМа Мадлена Барциц рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия.

Актриса Государственного Русского театра драмы Мадлена Барциц приглашена в XIII Международную летнюю театральную школу Союза театральных деятелей России. Накануне, 4 июня, российские режиссеры провели кастинг молодых актеров.

"Я попала именно к тому режиссеру Борису Павловичу, к которому мечтала попасть. Он будет ставить драматический спектакль. Изначально я хотела попасть к кукольникам, но потом передумала. В итоге я выбрала Павловича, а он выбрал меня, хотя очень многие хотели к нему попасть. Я несколько часов ждала результатов и очень нервничала, переживала и зашла самая последняя, часов пять сидела и дрожала, готовилась и ждала своей очереди", - рассказала актриса.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

XIII Международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей России пройдет со 2 по 30 июня 2019 года в Москве.