Дбар об экологии Абхазии: нужны не только законы, но и подготовленное общество

Во всемирный день окружающей среды директор Института экологии АНА Роман Дбар в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о том, как можно сохранить уникальную природу Абхазии.

Чтобы сохранить уникальную биологическую разнообразность Абхазии, нужно в первую очередь продолжать начатую работу по созданию и укреплению системы особо охраняемых природных территорий, отметил ученый.

"Сегодня у нас уже 27 процентов территории находится под особо охраняемыми природными территориями, это мировое лидерство. Теперь нам надо наполнить реальным содержанием эти организации для того, чтобы режим охраны природы на этих территориях соответствовал лучшим стандартам. Другая сторона – это дальнейшее совершенствование законодательной и нормативной базы", - сказал Роман Дбар.

Чтобы создать работающий и реально функционирующий закон, нужны не только финансовые ресурсы, но и подготовленное общество, считает Дбар.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Всемирный день окружающей среды ежегодно отмечается 5 июня и является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды.