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Антон Киселюс
© Sputnik / Илона Хварцкия

Киселюс о "Визите старой дамы" в РУСДРАМе: спектакль заставил театр работать по-новому

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Работа над спектаклем "Визит старой дамы" заставила весь театр мобилизоваться, сказал на пресс-конференции в РУСДРАМе режиссер постановки Антон Киселюс.

В РУСДРАМе готовятся к премьере спектакля "Визит старой дамы" по пьесе швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта.

"Это классика европейской драматургии, а в послевоенной Абхазии еще не было европейской драматургии, она не была раскрыта в полной мере на должном уровне", - отметил Киселюс на пресс-конференции, посвященной премьере спектакля.  

Этот спектакль, по словам режиссера, который заставил весь театр работать совершенно новым способом, заставил всех мобилизоваться на 150 процентов и даже больше.
Премьера спектакля "Визит старой дамы" пройдет в Русском драматическом театре 6 и 7 июня.



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