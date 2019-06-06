Захарова об "Оверлорде": вклад союзников в победу не стоит преувеличивать

О том, какую роль союзники СССР сыграли в исходе Второй мировой войны, почему США и Великобритания затягивали с открытием Второго фронта, напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

6 июня весь мир вспоминает о начале операции "Оверлорд" – о высадке 6 июня 1944 года в Нормандии союзников СССР по антигитлеровской коалиции. Таким образом был открыт второй фронт, на чем настаивало советское политическое руководство и военное командование, напомнила Мария Захарова.

"Мы отдаем дань памяти всем павшим в боях на Втором фронте в Европе. Вклад союзников в победу над Третьим рейхом понятен, его не следует, безусловно, преувеличивать, тем более умалять при этом значение титанических усилий Советского Союза, без которого этой победы не было бы. Мы видим катастрофическое переписывание истории, происходит это не только в исторических альманахах, а происходит везде: сносятся памятники, проводятся псевдонаучные конференции, показываются фильмы о якобы тех событиях, которые полностью искажают реальность", - отмечает Захарова.

Историки отмечают, высадка в Нормандии не оказала принципиального влияния на исход Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, он был уже предопределен в результате побед Красной армии, прежде всего, под Сталинградом, Курском.

"На протяжении трех лет Великобритания, а затем и США всячески затягивали решения о втором фронте, ограничиваясь проведением боевых операций, которые имели локальное значение, прослеживалось стремление дождаться максимального ослабления военной мощи Германии в следствие колоссальных потерь, которые она несла на Востоке, тем самым снизить свои потери на Западе. Были и политические соображения на тот момент, когда наша страна несла колоссальные потери, о чем сейчас многие из нас предпочитают не вспоминать. Открытие второго фронта даже с учетом поздних сроков должно было облегчить выполнение боевых задач Советской армии. На практике пришлось и выручать западных союзников, потерпевших от нацистов поражение. Надеемся, что об этом помнят наши партнеры", - сказала дипломат.

Мария Захарова подчеркнула, что память о героях, которые боролись с нацизмом и фашизмом вне зависимости от политических взглядов вечна.