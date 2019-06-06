Зикрач после травмы ноги на ЧЕ ConIFA-2019: холодец и хаш на завтрак, обед и ужин

Защитник сборной Абхазии по футболу Роман Зикрач в интервью Sputnik рассказал, как проходит его реабилитация после травмы ноги, которую он получил во время тренировки перед первой игрой чемпионата Европы ConIFA-2019.

Футболист отметил, что уже идет на поправку, а помогает ему в этом специальное меню.

"Специально договорились с поварами, чтобы мне сделали отдельное питание. Почти каждый день кушаю холодец и хаш утром, в обед и вечером, и они дают о себе знать – нога начинает вести себя по-другому. Поправляюсь, продолжаю в том же духе, потому что хочу быстрее выздороветь и попасть обратно в строй", - рассказал Зикрач.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Защитник сборной Абхазии по футболу Роман Зикрач получил травму во время тренировки в Степанакерте в преддверии первой игры национальной сборной на чемпионате Европы ConIFA-2019.

Состав сборной Абхазии по футболу перестроен в связи с травмой защитника.