Журавлев рассказал, почему США предложили провести второй референдум по Крыму

Джон Керри в бытность госсекретарем США весной 2014 года предлагал провести второй крымский референдум, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Однако такое предложение в Москве сочли неуместным: "С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?"

"Надеюсь, Джон на меня не обидится", — добавил глава МИД, напомнив, что его бывший американский коллега также в своих мемуарах опубликовал некоторые секреты из разговоров с ним.

Второй референдум понадобился для того, чтобы поставить под сомнение результаты первого, считает Дмитрий Журавлев.

"Сам факт проведения повторного референдума уже означает то, что с первым было не так. Зачем подтверждать то, что итак подтверждено. Ну и кроме того, если бы удалось уговорить Россию уйти из Крыма, то повторный референдум дал бы некие правовые основания для этого. Если бы Россия сказала Крыму: "Мы уходим", Крым в обиде против нас проголосовал бы. То есть это была такая политическая тактика. Что касается санкций, то они вводились по поводу Крыма, а не за Крым. Не было бы Крыма, нашелся бы другой повод. Санкции вводились против России. Запад, начиная с мюнхенской речи Путина, недоволен Россией, потому что мысль о том, что у России могут быть свои интересы, принципиально не входит в логику западного представления о мире. Поэтому желание наказать было давно, а Крым был очень удобным поводом, чтобы объяснить своему народу, почему нужно было вводить санкции, которые не менее жестко бьют по самим западным странам и людям", - сказал Журавлев в эфире радио Sputnik.

Он считает, что если бы санкции вводились без Крыма, то антисанкционное движение в Европе было бы очень масштабным и скорее всего санкции были бы уже отменены, а с Крымом можно спрятаться за то, что Россия агрессор.