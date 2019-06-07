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Адлейба о ЧЕ ConIFA-2019 в Нагорном Карабахе: государственный праздник

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Темы:
ConIFA-2019 (80)
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Своими впечатлениями о проходящем в Нагорном Карабахе ЧЕ ConIFA-2019 c радио Sputnik поделился президент ФК "Динамо" Сухум Астамур Адлейба.

Как отметил Адлейба, не было сомнений в том, что чемпионат в Нагорном Карабахе будет организован на должном уровне.

"Потому что это здесь государственный праздник. Он очень похож на чемпионат, который мы проводили в Абхазии в 2016 году тем, что он тоже проводится на государственном уровне. Мне все очень нравится, все очень красиво, все блестит, люди очень добрые, теплые, отзывчивые. Великолепно", - сказал Адлейба.

Астамур  Адлейба выразил уверенность, что после чемпионата Европы ConIFA футбол в Нагорном Карабахе будет развиваться с более высокой скоростью.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Астамур Адлейба стал одним из первых, кто помог организовать участие абхазской футбольной сборной в чемпионате мира ConIFA, который проходил в 2014 году в шведском Эстерсунде. Это было начало истории ConIFA.

Темы:
ConIFA-2019 (80)


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