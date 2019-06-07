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Посол республики Южная Осетия в республике Абхазия Олег Боциев
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Боциев об организации в Абхазии голосования на выборах в Парламент Южной Осетии

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О том, как можно будет принять участие в голосовании в Парламент Южной Осетии на территории Абхазии, рассказал посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.

Избирательный участок №77 организован на территории Республики Абхазия и располагается в посольстве Южной Осетии.

"В этот раз выборы проходят по смешанной системе, но за одномандатников будут голосовать только на территории Южной Осетии, за пределами республики можно голосовать только по партийным спискам. В Абхазии проживает до 20 граждан Южной Осетии, однако на прошлых выборах на участке проголосовало около 50 человек, это люди, которые на отдыхе, временно приехали на работу. Кроме того, для того чтобы проголосовать, могут приехать граждане Южной Осетии, к примеру, из Сочи", - рассказал Боциев.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия

Выборы в Парламент Южной Осетии состоятся 9 июня. Впервые за 15 лет они вновь пройдут по мажоритарно-пропорциональной системе. Половина из 34 парламентариев будет избрана по партийным спискам, другая половина – по одномандатным округам.

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