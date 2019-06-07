Безпалько: Россию хотят лишить победы над нацизмом

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш поддержал предложение России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Инициатива очень важна. Хорошо, что Гутерреш ее поддержал. Нацизм и, в принципе, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, в случае с Россией, подвергается масштабной ревизии. Россию хотят лишить нематериальных ценностей, победы в Великой Отечественной войне, победы над нацизмом. Это полностью ее заслуга при содействии союзников и других стран, но львиную долю всех потерь и тяжести войны понесла именно наша страна. Учитывая, что некоторые страны выступают против осуждения нацизма, эта резолюция тем более важна. К сожалению, подобного рода резолюции не могут изменить ситуацию в некоторых странах, где существуют такие организации, как полк "Азов", состоящий из неонацистов, находящих государственную поддержку", - сообщил Безпалько в эфире радио Sputnik.