Бганба рассказал, какой вклад Абхазия может внести в глобальную экономику

Какой вклад может внести Абхазия в региональную и глобальную экономики и что получить для своей, журналисту Sputnik на полях Петербургского международного экономического форума-2019 рассказал премьер-министр республики Валерий Бганба.

Делегация правительства во главе с премьер-министром Валерием Бганба по приглашению организаторов Петербургского международного экономического форума-2019 для участия в мероприятии прибыла в Санкт-Петербург.

В первый день работы форума делегация посетила павильон Краснодарского края, где осмотрела выставку винной продукции Кубани.

"Мы иногда забываем, что курорт - это продукт, и продукт достаточно ценный, который дает людям возможность оздоравливаться и с новыми силами приходить на свою работу. В советские годы это оздоровление отражалось и на производительности труда, и на всех показателях. Сегодня мы едем на курорт и считаем деньги, не считаем, что за этим последует. Отдых человека отражается на производительности труда, это тоже вклад в развитие экономики. Мы посетили краснодарскую винную выставку, там у нас вклад довольно серьезный, я удивился, что наш экспорт гораздо больше экспорта вин Краснодарского края. Если у нас достигает несколько миллионов бутылок, то Краснодарский край говорит только об одном миллионе, и то достаточно осторожно", - сказал Бганба.

Премьер-министр отметил, что в Абхазии есть возможности для развития виноградарства и энергетики.

"Форум масштабный, много участников. Главное, что мы стараемся решать здесь свои вопросы – я уже встретился с представителем Минкавказа, с Виталием Мутко, встретил Леонида Слуцкого, с которым у нас давняя дружба, мы поговорили о международных делах. Мы учимся и в плане того, что мы со многими встречаемся и пытаемся какие-то вопросы решать", - подчеркнул Бганба.

Валерий Бганба сообщил, что на сегодня назначено подписание договора между Министерством экономики Абхазии и Министерством энергетики России.