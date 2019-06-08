Тавтология и плеоназм. Зачем молодой девушке свободная вакансия?

Слушайте и говорите правильно!
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Бежать бегом, улыбаться широкой улыбкой, заплатить зарплату, случился случай, маленькие мелочи, истинная правда, неприятный инцидент, экспонат выставки, памятный сувенир, сервис обслуживания... Наша речь изобилует плеоназмами и тавтологиями, которые раньше считались ошибкой, а теперь становятся нормой произношения. Почему так?
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Сборная Абхазии по футболу играет с командой Чамерии за третье место на чемпионате Европы по футболу ConIFA-2019 в Степанакерте.
О том, как сложилась судьба председателя движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость", почему, после успешного дебюта на театральной сцене, она не стала актрисой, и на что сподвигла матерей Абхазии после Отечественной войны, читайте в материале Sputnik.
В качестве основных версии ЧП с самолетом следователи выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.