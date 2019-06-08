18:10 08 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.04
  • EUR73.26
Поиск
LIVE:
Как это по-русски

Тавтология и плеоназм. Зачем молодой девушке свободная вакансия?

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (93)
7 0 0

Бежать бегом, улыбаться широкой улыбкой, заплатить зарплату, случился случай, маленькие мелочи, истинная правда, неприятный инцидент, экспонат выставки, памятный сувенир, сервис обслуживания... Наша речь изобилует плеоназмами и тавтологиями, которые раньше считались ошибкой, а теперь становятся нормой произношения. Почему так?

Слушайте и говорите правильно!

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (93)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Море тайн: затонувшая вселенная под водами Мирового океана
Армейские будни: Sputnik провел один день в Вооруженных силах Абхазии
Как легче перенести жару
Как пережить жару без вреда для здоровья

Соцсети

Sputnikabkhazia