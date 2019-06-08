Тавтология и плеоназм. Зачем молодой девушке свободная вакансия?

Сборная Абхазии по футболу играет с командой Чамерии за третье место на чемпионате Европы по футболу ConIFA-2019 в Степанакерте.

О том, как сложилась судьба председателя движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость", почему, после успешного дебюта на театральной сцене, она не стала актрисой, и на что сподвигла матерей Абхазии после Отечественной войны, читайте в материале Sputnik.