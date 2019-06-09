Без боя. Смерть и возрождение кремлевских курантов

Послушайте эпизод подкаста "Экспонат" и узнайте, кто изобрел и соорудил первые куранты на Спасской башне, как они выглядели в допетровскую эпоху и почему современники называли их "диво мира".
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9 декабря 1706 года в 9 часов утра снежную пелену над Москвой и окрестными селами разорвал колокольный звон. Он не был похож ни на благовест кремлевских колоколен, ни на пожарный набат. Этого звука москвичи не слышали больше 50 лет. Звонили куранты на Спасской башне, которые давно пришли в негодность и много-много лет молчали. Это Петр I, уже в процессе переноса столицы из Москвы в Петербург, велел часы починить и переделать на европейский манер: установить 12-часовой циферблат.
Послушайте эпизод подкаста "Экспонат" и узнайте, кто изобрел и соорудил первые куранты на Спасской башне, как они выглядели в допетровскую эпоху и почему современники называли их "диво мира".
Слушайте подкасты РИА Новости.
Сборная Южной Осетии померится силами с командой Западной Армении в финале чемпионата Европы по футболу ConIFA-2019 в Степанакерте.
Выборы в Парламент Южной Осетии проходят 9 июня, граждане Южной Осетии, проживающие в Абхазии могут проголосовать за своего кандидата на участке № 77, который располагается в Сухуме.
Список составлен на основании информации из 50 различных источников, включая статистику ООН, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейского центра контроля и профилактики заболеваний, НАСА.