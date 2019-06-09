Без боя. Смерть и возрождение кремлевских курантов

9 декабря 1706 года в 9 часов утра снежную пелену над Москвой и окрестными селами разорвал колокольный звон. Он не был похож ни на благовест кремлевских колоколен, ни на пожарный набат. Этого звука москвичи не слышали больше 50 лет. Звонили куранты на Спасской башне, которые давно пришли в негодность и много-много лет молчали. Это Петр I, уже в процессе переноса столицы из Москвы в Петербург, велел часы починить и переделать на европейский манер: установить 12-часовой циферблат.