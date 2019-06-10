Авакян рассказал, почему слушает радио Sputnik Абхазия в Нагорном Карабахе

"Я житель города Степанакерта. Про ваш сайт знаю еще со времен, когда Нагорный Карабах участвовал в первенстве мира в городе Эстерсунд (Швеция). По новостным ссылкам узнал, что Sputnik Абхазия лучше остальных передает информацию о футбольных матчах. Передачу (Дополнительное время: мир футбола ConIFA - ред.) даже из архива послушал. Было очень приятно, потому что ведущие и гости в теме. Очень хорошо, что взаимные контакты между так называемыми непризнанными государствами есть. Надеюсь, они будут и в дальнейшем, чтобы все народы имели возможность общаться посредством спорта, культуры и других общечеловеческих ценностей", - сказал Авакян.

Более подробно беседу вы можете послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Чемпионат Европы по версии ConIFA проходил в Республике Нагорный Карабах с 1 по 9 июня.