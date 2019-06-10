Нургалиев о диспансеризации в Абхазии: у нас все получилось и очень успешно

Заседание по итогам диспансеризации населения Абхазии прошло в администрации Гагрского района в понедельник 10 июня.

"Работники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России - это люди, которые всегда находятся на передовой и работают в непростых условиях", - сказал Нургалиев.

Он также подчеркнул, что проведению диспансеризации в Абхазии послужила прошлая встреча абхазской и российской делегаций в Москве, где был поставлен вопрос о том, что жизнь, как и безопасность граждан, входят в сферу деятельности Советов Безопасности двух стран.

"Эта диагностика позволит, по сути дела, оздоровлять людей. Считаю, что мы с вами тогда правильно обсудили эту тему, доложили о ней секретарю Совбеза России. ФМБА откликнулись на это дело, и мы получили такой результат. Все непросто, учитывая отдаленность, труднодоступность. Но многим людям сделанная профилактика позволит получить соответствующие заключения и провести цикл лечений… Мне кажется, у нас все получилось и, на мой взгляд, очень успешно ", - отметил Нургалиев.

Всеобщая диспансеризация населения Абхазии прошла во всех городах и районах республики с 5 апреля по 9 июня 2019 года. Минздрав информирует, что граждане Абхазии, которые не успели пройти диспансеризацию в эти сроки, смогут сделать это, согласно плану Минздрава, уже в сентябре текущего года.