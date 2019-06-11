Тренер Задорожный: "сухое" плавание никак не заменит водное

Заслуженный тренер по плаванию Виктор Задорожный в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, в каких условиях тренируют детей и почему их воспитанники не могут конкурировать в плавании.

"Без бассейна мы не можем обойтись. Мы не способны никак конкурировать с российскими пловцами, которые круглый год плавают в день два-три раза. На море, сами знаете, может быть шторм, еще что-то. Три месяца тренировок в год ничего не решают. Основную массу времени зимой мы занимаемся в спортивном зале. Я занимаюсь "сухим" плаванием, но оно не заменит того, что на воде. Если плавать, то надо плавать. У нас есть очень талантливые дети, которые при условиях могут конкурировать со всеми пловцами, как у нас было в советское время", - сказал Задорожный.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.