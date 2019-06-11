Залесский о поисках Янтарной комнаты: она уже не существует

"Смело можем говорить о прорыве в поисках... После раскопок на месте мы фактически обнаружили люк, который почти наверняка не открывался со времен войны", — рассказал сотрудник регионального музея Второй мировой войны Бартоломей Плебаньчик.

"Вероятность того, что там находится янтарная комната, практически невозможна, вероятность того, что там что-то интересное тоже невысока. Что касается польских находок, до этого уже было около трех-четырех, которые оказались пшиком. Польские исследователи в течение шести-семи лет находят различные тоннели, которых в Польше много, говорят, что там находятся сокровища третьего рейха, но пока не нашли ничего.

То, что поляки нашли, это ничего не подтверждает, необходимо, чтобы они предъявили какие-то артефакты. Если предположить, что там находится Янтарная комната, то это очень печально, потому что бункеры, не имеют тех условий, в которых можно содержать янтарь. Если там Янтарная комната пролежала 70 лет, то она уже не существует. Янтарь не перенесет таких условий хранения", - отметил Залесский.