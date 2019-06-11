Кварацхелия: "бронза" на ЧЕ ConIFA-2019 – достижение всего народа Абхазии

Президент Федерации футбола Абхазии в интервью Sputnik оценил результат, с которым сборная Абхазии вернулась с чемпионата Европы ConIFA из Нагорного Карабаха.

Национальная сборная Абхазии прибыла в республику утром во вторник 11 июня.

Бронзовых призеров чемпионата Европы по футболу по версии ConIFA встретили на границе по реке Псоу президент Федерации футбола республики Джума Кварацхелия и корреспонденты Информагентства Sputnik Абхазия.

"Я доволен результатом. Мы, конечно, могли бы побороться и в финальной игре, но так получилось. Третье место на чемпионате Европы - это достижение всего нашего народа, наших футболистов. Хочу от Федерации футбола поблагодарить всю команду, ее руководство и болельщиков", - сказал он.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд.