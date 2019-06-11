Асафов: экстрадиция Ассанжа в США будет выполнена, несмотря ни на что

Министерство юстиции США направило властям Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
"С самого начала, когда обсуждалась эта тема и когда выдвигались достаточно спорные обещания, которые однозначно не были бы выполнены – сначала о том, что Ассанжа не отдадут в страну, где ему грозит смертная казнь, потом, что его вообще не отдадут и он отсидит год в Великобритании, потом пошла информация о возобновлении другого старого обвинения. Но целью давления на Эквадор и тогда и сейчас была экстрадиция Ассанжа в США, и эта цель будет выполнена, несмотря на все эти обещания. Цель американской правовой машины одна – отомстить Джулиану Ассанжу. На судьбу Ассанжа может повлиять один человек в США – это президент Дональд Трамп. Если он в рамках своей президентской кампании, в которой он уже работает, примет решение быть милосердным, миротворцем, а он идет в этом направлении, и существует запрос на получение Нобелевской премии мира, если он проявит свое милосердие ради репутационных и электоральных очков, то срок наказания Ассанжу может быть гораздо меньше или отменено помилованием", - сказал политолог в эфире радио Sputnik.
11 апреля Ассанжа задержали в посольстве Эквадора по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США. 1 мая его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.
Власти США предъявили Ассанжу обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации, ему грозит до 175 лет лишения свободы. Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в Соединенные Штаты. Слушания по этому делу продолжатся 12 июня.