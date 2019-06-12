17:38 12 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.52
  • EUR73.04
Поиск
Анжела Арчелия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Арчелия рассказала, как собрать "правильную" аптечку в путешествие

Радио
Получить короткую ссылку
3610

Главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия в эфире радио Sputnik дала советы, какой минимальный запас медикаментов необходимо брать с собой в дорогу туристу.

"Это любые спазмолитики типа но-шпы и дротаверина. Если человек страдает гипертоническим кризом, то это препараты для купирования криза – капотен и тому подобное. У каждого свой набор. А что касается людей априори здоровых, то это должны быть препараты для лечения кишечной инфекции: энтерофурил, энтерол. Нужны также препараты, используемые при гипертермии. Это парацетамол, фервекс для детей и другие. Если здесь заболевание разовьется, то мы можем оказать квалифицированную помощь, дефицита препаратов в Абхазии нет", - рассказала Арчелия.

Врач-терапевт не советует возить с собой противовирусные препараты, так как их можно приобрести в случае необходимости в аптеках. По словам Арчелия, с собой нужно иметь такие препараты, чтобы недуг не застал врасплох в дороге, а все остальное нужно применять только по рекомендации доктора.  

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Крым
Отдых в СССР: как отдыхали в здравницах и санаториях
Часы
"Встретимся у часов": видеоистория главной "визитки" Сухума
Жить припеваючи: города с самыми высокими зарплатами

Соцсети

Sputnikabkhazia