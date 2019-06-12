Арчелия рассказала, как собрать "правильную" аптечку в путешествие

"Это любые спазмолитики типа но-шпы и дротаверина. Если человек страдает гипертоническим кризом, то это препараты для купирования криза – капотен и тому подобное. У каждого свой набор. А что касается людей априори здоровых, то это должны быть препараты для лечения кишечной инфекции: энтерофурил, энтерол. Нужны также препараты, используемые при гипертермии. Это парацетамол, фервекс для детей и другие. Если здесь заболевание разовьется, то мы можем оказать квалифицированную помощь, дефицита препаратов в Абхазии нет", - рассказала Арчелия.

Врач-терапевт не советует возить с собой противовирусные препараты, так как их можно приобрести в случае необходимости в аптеках. По словам Арчелия, с собой нужно иметь такие препараты, чтобы недуг не застал врасплох в дороге, а все остальное нужно применять только по рекомендации доктора.

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