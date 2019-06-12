Арсалия о "Детстве Чика": рады, что в юбилейный год Искандера в Абхазии снимают фильм

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия в интервью радио Sputnik выразила радость по поводу того, что в юбилейный год Фазиля Искандера на родине писателя в Абхазии проходят съемки фильма по его произведению.

"Мы очень рады, что в юбилейный год Искандера в Абхазии снимают полнометражный художественный фильм. Режиссер картины Аслан Галазов. Министерство культуры РФ выдало грант на съемки фильма.

Наверное, все началось с любви Аслана Галазова к Искандеру. Наш друг осетинский режиссер - большой знаток, ценитель и исследователь творчества Искандера", - сказала Арсалия.

По ее словам, ей импонирует то, что режиссер местом съемок выбрал именно родину писателя, в фильме задействованы также местные актеры.

Полную версию беседы вы можете услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

В Сухуме проходят съемки полнометражного фильма по произведению Фазиля Искандера "Детство Чика". Режиссер картины является Аслан Галазов из Северной Осетии. В 2018 году он выиграл грант Министерства культуры России на съемки фильма по произведению Фазиля Искандера.