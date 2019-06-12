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Асида Царгуш
© Sputnik / Томас Тхайцук

Царгуш: через песню ребенку можно привить любовь к родному языку

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Музыковед, преподаватель Сухумского государственного музыкального училища Асида Царгуш на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказала, как важно для детей слушать песни на родном языке.

Первый сольный концерт Саиды Габния "Мир прекрасен" пройдет в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 14 июня в 19:00. В преддверии этого события в пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция.

Саида Габния в студии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Песни на родном: как популяризовать абхазский через искусство

"В настоящее время глобализации, стирания границ и тотального интернета вопрос сохранения языка очень важен. Для Абхазии также это одна из проблем, и, отвечая на вопрос, может ли песня сохранить и помочь сохранению языка, отвечу - да. Во-первых, речь идет о том, что песня - это одна из самых древнейших и вместе с тем самых простейших музыкальных форм. То есть она сама по себе достаточно простая и доступная для широкой публики. Когда же речь идет о песне на родном языке, даже те, кто не является носителем языка, в силу того что песня им нравится и трогает их эмоциональные струны, она проще находит путь к сердцу", - подчеркнула музыковед, преподаватель Сухумского государственного музыкального училища Асида Царгуш.

Она отметила, что с помощью песни на родном языке можно приобщить детей к родному языку и привить им любовь к нему.

Теги:
абхазский язык


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