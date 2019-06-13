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Эмухвари Татьяна
© Sputnik / Томас Тхайцук

Эмухвари о спортсекциях Абхазии: бесплатное не значит плохое

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Главный специалист Министерства образования Абхазии по физической культуре и спорту, директор ДЮСШ № 1 города Сухум Татьяна Эмухвари в эфире радио Sputnik рассказала, кому доверяют родители своих детей, занимающихся в различных секциях.

Все секции, работающие в детско-юношеской спортшколе абсолютно бесплатные, отметила директор учреждения Татьяна Эмухвари.

"И это для родителей становится настоящей проблемой, потому что они привыкли, что если бесплатно, то это значит, плохо, что если они не заплатили, то это некачественно. В школе семь заслуженных тренеров республики, практически на 70 процентов тренеры с высшей категорией, они профессионалы своего дела. Есть молодые тренеры, они очень ответственные", - рассказала Эмухвари.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.



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