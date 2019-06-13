Беляева о новом меню в детсадах Абхазии: идея полезная, но преждевременная

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева в интервью Sputnik Абхазия рассказала, какую работу необходимо провести для того, чтобы в дошкольных учреждениях изменить меню на более полезное для растущего детского организма.

На прошлой неделе в детских садах Сухума готовили пищу по новому меню - Управление образования столицы совместно с диетологами и Госстандартом решили сделать стол детей более здоровым. Однако, не все родители однозначно восприняли нововведение.

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева считает, что к переходу на новое меню надо готовиться.

"Это не такая простая, как кажется, идея. Здесь нужно рассчитать, чтобы те блюда, которые мы вводим взамен существующих, соответствовали по калорийности, микроэлементам, белкам и углеводам. То есть сперва все нужно рассчитать, кроме того нужно уложиться в сумму, которая выделяется. Надо учесть и вкусовые предпочтения воспитанников садов, чтобы никто не остался голодным. Мы решили взять один пилотный детский сад, в котором будем вести эту работу, и потом, проведя оценку, переносить это во все другие садики. Еще предстоит и поработать с родителями, у которых, как всегда, есть свое особое мнение о нововведениях. Родители должны понимать, что это не какие-то эксперименты, а в рамках общей программы будем проводить эту работу с детьми. Кроме того, на 89 рублей в сутки не сильно разгуляешься, придется посчитать, во сколько минимально все это обойдется и возможно просить городское Собрание увеличить финансирование", - отметила Алла Беляева.

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