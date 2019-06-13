Джоджуа о форуме молодежи в Цхинвале: можем провести подобный съезд у себя

Об участии в Российско-осетинском молодежном форуме, который в эти дни проходит в столице Южной Осетии Цхинвале, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал главный специалист отдела по работе с молодежью Госкомитета Абхазии по молодежной политике Владимир Джоджуа.

"Мы находимся в братской республике, и нам хотелось бы увидеть, как живут наши братья, какие у них условия, какая молодежь, как она себя может реализовать в условиях республики. На лекциях мы узнали, что есть возможность приглашать таких тренеров к нам в республику и проводить такие форумы, тренинги, лекции для нашей молодежи. Надеюсь, что в дальнейшем те контакты, которые мы здесь обрели, сможем использовать в работе с республиками, которые здесь присутствуют. Возможно было бы реализовать какие-то совместные проекты. Удалось пообщаться и обменяться со всеми представителями участвующих в форуме стран", - рассказал Джоджуа.

Он отметил, что за два дня нереально придумать и написать какой-то проект, но как минимум достигнуты соглашения в плане желания работать и сотрудничать.

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В Южной Осетии впервые проходит Российско-осетинский молодежный форум. Участие в нем принимают молодые люди из России, Луганской Народной Республики, Нагорного Карабаха, Приднестровья, Абхазии, Южной и Северной Осетии. Своими знаниями с молодежью будут делиться ученые, политические и общественные деятели. В программе также предусмотрены экскурсии и спортивные мероприятия.