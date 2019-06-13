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Валерий Коровин
© Sputnik / Дмитрий Донской

Коровин рассказал, что мешает налаживанию отношений России и США

Радио
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Президент Владимир Путин отметил деградацию отношений РФ и США на фоне антироссийских санкций. В эфире радио Sputnik директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин рассказал, при каком условии отношения между странами могут быть восстановлены.

Отношения России и США за последние годы все больше ухудшаются на фоне вводимых Вашингтоном санкций, констатировал российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир".

В эфире радио Sputnik директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин высказал мнение, что отношения между странами могут быть восстановлены при определенном условии.

"Отношения между Россией и США могут быть восстановлены, если США перейдут в фазу соблюдения договоренностей и выполнения международных обязательств: договоров, конвенций, соглашений. Пока США движутся в обратном направлении – от соблюдения международного права и каких-либо договоренностей. В этих условиях очень сложно налаживать сотрудничество, ибо партнеры не выполняют ничего из того, о чем договаривались. И даже если кто-то из американских лидеров, например Дональд Трамп, намерен что-то выполнять, он находится в блокированном состоянии теми глобалистскими элитами, которые сложились в США за последние четверть века. Поэтому отношения с США будут и дальше деградировать, а количество противоречий – нарастать", – считает Валерий Коровин.

Теги:
США, Россия


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