Хашиг: для меня есть две святые вещи – работа и семья

В свой юбилей председатель Союза журналистов Абхазии, генеральный директор "Абаза-ТВ" Руслан Хашиг рассказал, как ему удается совместить успех в работе и семейной жизни.

Сложным назвал Руслан Хашиг поставленный журналистом Sputnik вопрос, что важнее - успех в работе или семье?

"Я всегда говорю, что для меня есть две самые святые вещи – это работа и семья. Как я умудряюсь совместить все это, я не знаю, это больше могут комментировать мои дети. Но для меня есть в жизни две вещи и больше ничего – работа и семья. А в каком соотношении, не знаю", - сказал юбиляр.

Он считает, что создать хорошую семью и построить успешную карьеру не только можно, но и нужно.

"И они будут дополнять друг друга. Успешная семья и успешная работа могут быть одним целым. Но как сделать так, чтобы все это было идеальным, не знаю. Но мне кажется, что я отдавал предпочтение работе", - поделился Руслан Хашиг.

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14 июня исполняется 60 лет со дня рождения Заслуженного журналиста Республики Абхазия, лауреата Международной премии Конфедерации журналистских союзов, председателя Союза журналистов Абхазии Руслана Хашиг.