Константиниди: выселение греков из Абхазии повлияло на культуру и быт Казахстана

О том, как греческое население насильственно переселяли с Черноморского побережья в Казахстан в 1949 году, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал председатель Греческой общины Абхазии Александр Константиниди.

Ровно 70 лет назад, 14 июня 1949 года была проведена депортация абхазских греков в Казахстан.

Потомок одной из таких семей, председатель Греческой общины Абхазии Александр Константиниди поделился рассказами и воспоминаниями, полученными от своих родных о том, как греки обживали степи Казахстана.

"В основном выселяли в Казахстан. Многих высаживали в степи. Этим занималось НКВД, была программа. Работать можно было не где хочешь, а там, где скажут, и в основном это было сельское хозяйство. Взрослые мужчины подписывали заявление, что они добровольно выехали на пожизненное выселение без права на возвращение. Побег карался до 20 лет лишения свободы. Были побеги, но их совершали единицы, потому что боялись причинить вред семьям. Насколько я слышал от стариков, поначалу было очень сложно. Селили с детьми или в бараках, или в степи. Но греки – народ работящий и всегда своим трудом добивались всего. Им пришлось местное население учить простейшей культуре, быта дома. Тихо-тихо греки начали и в Казахстане работать в нормальных местах, потому что руководство видело толковых людей, специалистов. Так они вливались в общественную жизнь Казахстана", - рассказал Константиниди в эфире радио Sputnik Абхазия.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

В ночь с 13-14 июня 1949 года по приказу Сталина, без предупреждения, при поддержке вооруженных солдат НКВД, была проведена спецоперация "Волна": греческое население Абхазии было признано "неблагонадежным" и более 30 тысяч человек принудительно были выселены за несколько дней в необжитые степи Казахстана.

Имущество абхазских греков передавалось в пользу вселяемого грузинского населения.