Ковалев: международные расчеты в рублях лишат США прибыли

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik отметил, что на сегодняшний день идет обострение борьбы между двумя сильными мировыми валютами.

Россия и ЕС создадут рабочую группу по переходу на расчеты в рублях и евро.

"Евро - своеобразный конкурент доллара на мировом уровне, одна из резервных валют. С учетом нынешней политики администрации Трампа, который развязал торговые войны практически со всеми, в том числе и постоянно угрожает странам Евросоюза, то, в общем-то, это обострение борьбы между двумя на сегодняшний день сильными мировыми валютами. Конечно, евро в сравнении с долларом по его роли в современной мировой экономике не идет, но маленькими шажками страны стремятся избавиться от этой сверхзависимости от одной денежной мировой единицы, контролируемой из одного центра США. Если мы с любой страной переходим на расчет в национальных валютах, то соответственно это лишает США возможности, используя динамику курса доллара, в соответствии со своими надобностями извлекать прибыль в ущерб партнерам", - сказал Ковалев в эфире радио Sputnik.