Перенджиев: Эрдоган понимает, что угроза США не поставлять F-35 Турции – блеф

Турция не намерена отказываться от контракта с Россией по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400 и готова заплатить за это любую цену, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Эрдоган хочет, конечно, получить и от России С-400, и в то же время он не хочет ссориться с США. И сам контракт на поставку самолетов F-35 Эрдоган также хотел бы получить. Скорее всего, Эрдоган не в полной мере будет удовлетворен со стороны США, но он понимает, что Америка, высказывая различные угрозы по поводу, что не будут поставлять F-35, на самом деле там больше блефует", - сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Первая партия С-400 должна поступить в Турцию в июле. США утверждают, что российские ЗРК несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.

В частности, на прошлой неделе Пентагон объявил, что больше не будет принимать турецких пилотов для обучения полетам на F-35, а тем, кто уже проходит обучение, предстоит покинуть страну до 31 июля.