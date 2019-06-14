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Дмитрий Квициния
© Foto / предоставлено Дмитрием Квициния

Квициния рассказал, как выбрать кулер для воды и не пожалеть об этом

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Как правильно выбрать кулер для воды и как его эксплуатировать, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал менеджер по продажам магазина бытовой техники Дмитрий Квициния.

Специалист объяснил, что при покупке кулера необходимо обращать внимание на тип охлаждения.

"Есть два типа охлаждения: электронный и компрессорный. Компрессорный лучше тем, что охлаждает и нагревает больше воды. Разница существенная. Электронный кулер в час охлаждает максимум 3-5 200-граммовых стаканчиков, компрессорный же охлаждает не менее 2 литров воды в час. Но и по цене получается существенная разница – гораздо дешевле кулеры с электронным типом охлаждения", - рассказал Квициния.

Однако, эксперт подчеркнул, что самое главное при эксплуатации кулера независимо от типа охлаждения - следить за уровнем воды.

"Если вода отсутствует, при нажатии кнопки налива воды, активируется его работа, и элементы, в которые вода не попадает, перегорают", - объяснил Дмитрий Квициния.

Следует также обезопасить устройства от скачков напряжения в электросети.

Полную версию слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.



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