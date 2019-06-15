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"Игра престолов" — не просто сериал

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Почему был так популярен сериал "Игра престолов"? Одни хвалят его на все лады, называя победой телевидения над кинематографом. Другие ругают за размывание моральных границ. Что общего у Джона Сноу и Дональда Трампа? И кого из "Игры престолов" сравнивают с Екатериной II? Обсуждают Алексей Дубосарский и Яна Наумова

Нам с нашей собственной богатой российской историей всегда интересно наблюдать, как рушится власть и наступает хаос, в котором первым делом погибают честные идеалисты. И тема революций нам тоже не чужда.

Сериальная фрагментарность с одной стороны символизирует раскол современного мира, а с другой — открывает дверь перед релятивизмом всех мастей, отражающим глубокий скептицизм. Все познается через фрагменты и точки зрения.

При этом "Игра престолов" — один из самых зрелищных телесериалов, когда-либо выходивших на экраны. Это не просто триумф телевидения, а победа телевидения над кинематографом, ведь кино не смогло бы создать такую картину мира.

Сериал обвиняли в аморальности. На первый взгляд с моральными нормами и честью в сериале расправляются в один счет. Но в действительности за нарушением правильных норм всегда следуют хаос и разрушения.

Вдобавок "Игра престолов" — еще и притча о последствиях бесконтрольной реальной политики, и предостережение о грозных изменениях климата, которые важнее любых политических интриг. А вот феминистическая составляющая спорна, зато так и напрашивается на ряд исторических параллелей.

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Темы:
Подкасты РИА (100)

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Теги:
Игра престолов (сериал)


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