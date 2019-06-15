Почему Пушкин - наше все?

В свое время Александр Сергеевич чуть ли не в одиночку создал новый литературный язык и заставил говорить на нем всю страну. Простые крестьяне, зажиточные помещики, государственные чиновники и военные, вся Россия читала Пушкина. И что самое главное, читает до сих пор. Так что же такого сделал великий поэт?