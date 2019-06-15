Почему Пушкин - наше все?

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В свое время Александр Сергеевич чуть ли не в одиночку создал новый литературный язык и заставил говорить на нем всю страну. Простые крестьяне, зажиточные помещики, государственные чиновники и военные, вся Россия читала Пушкина. И что самое главное, читает до сих пор. Так что же такого сделал великий поэт?
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Главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия в интервью Sputnik рассказала с какими заболеваниями чаще всего обращаются туристы.
Международный трибунал по морскому праву ранее потребовал от российских властей освободить 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за незаконное пересечение государственной границы.
Активная фаза учений объединенных военно-морских сил НАТО "Балтопс-2019 началась 10 июня.