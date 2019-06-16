19:12 16 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.43
  • EUR72.70
Поиск
Страхи

Страх заболеть раком

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (103)
38 0 0

Канцерофобия стоит на первом месте среди всех фобий, связанных с болезнями. Мы боимся узнать, что больны раком, когда будет уже слишком поздно. Боимся, что у близких обнаружат злокачественную опухоль, и мы ничем не сможем помочь. Боимся быстро "сгореть" в мучительной боли. Давайте поговорим об этом

В мире растет заболеваемость раком. Врачи успокаивают: никакой эпидемии нет. Просто появились новые методы диагностики, а люди, в целом, стали жить дольше. Несмотря на развитие медицины, мы продолжаем верить в мифы о раке. Иррациональность страха обрела такой размах, что некоторые уверены, что это заразно.

Какие мифы об онкологии – ложь? Как побороть канцерофобию? Как современная медицина помогает онкобольным?

Вместе с Алисой Волковой, руководителем службы психологической поддержки НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им.

Горбачевой, Юрием Заляловым, руководителем отделения онкологии №2 ПСПбМУ им. Павлова и носителем страха – топ-менеджером в IT и колумнистом – Кети Сапович, разбираемся, что провоцирует рак, передается ли онкология по наследству и что делать, если канцерофобия не дает жить спокойно?

Слушайте подкасты РИА Новости

Темы:
Подкасты РИА (103)

По теме

Страх неверно выбранной карьеры
Страх незаметно для себя стать алкоголиком
Страх показаться глупым
Страх насекомых


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Анестизиолог, невропатолог, педиатр: звезды, которые учились на врачей
Кофе в компании крыс: кафе, заполненное грызунами, открыли в Сан-Франциско
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia