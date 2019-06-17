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Давид Цулукия, испонитель роли Чика
© Sputnik / Томас Тхайцук

Цулукия рассказал, как комплимент девочкам привел его в кино

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Четырнадцатилетний сухумский школьник Давид Цулукия рассказал в интервью Sputnik, как получил роль в фильме по произведению Фазиля Искандера "Детство Чика".

В Сухуме проходят съемки полнометражного фильма по произведению Фазиля Искандера "Детство Чика". Режиссер картины - Аслан Галазов из Северной Осетии. В 2018 году он выиграл грант Министерства культуры России на съемки фильма.

"Я не знал, что буду сниматься в фильме. Внезапно зашли к нам в 8 Г класс школы № 4. Смотрели, выбирали, говорили с нами, искали подходящего героя на роль Чика. И мужчина, зовут его Сослан, режиссер фильма, не главный, говорит нам: "Какая девочка у вас в классе самая красивая?"  Все молчат, а я думаю, почему они ничего не говорят. Я сказал: "Все девочки в классе красивые". Это им понравилось. Аслану Галазову, наверное, тоже понравилось. На следующий день позвонили моему отцу и сказали, что хотят меня попробовать на роль Чика. Мы, естественно, не отказались. Это полнометражный фильм, недавно у нас начались съемки", - рассказал Цулукия.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Подробнее читайте в материале на портале Sputnik Абхазия.



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