Амичба о повышении зарплат бюджетникам Абхазии: коснется не всех

Заместитель министра финансов Абхазии Ирма Амичба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, кому из работников бюджетной сферы повысят зарплату в текущем году.

По поручению президента Абхазии Рауля Хаджимба бюджетникам республики повысили заработную плату в рамках Соглашения между Абхазией и Россией от 2015 года. Заместитель министра финансов Абхазии Ирма Амичба отметила, что повышение, в первую очередь, коснется тех работников бюджетной сферы, заработная плата которых на сегодняшний день меньше принятых предельных значений. Кроме того, для каждой категории установлены свои параметры повышения выплат.

"Если рассматривать заработную плату в районах, то она разная. Берется средняя зарплата по итогам 2018 года. У нас есть определенные целевые показатели, которые приняты в соответствие с соглашением. Там, где в 2018 году заработная плата была ниже установленных целевых значений, тем категориям мы повышаем заработную плату", - рассказала Амичба.

Заместителя министра финансов отметила, что повышение заработной платы не коснется всех работников бюджетной сферы.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Постановление Кабмина вступит в силу после того, как предложенную Кабмином поправку в закон "О бюджете" примут депутаты Народного Собрания.

Заработный фонд учреждений здравоохранения увеличили на 15 миллионов 143 тысячи рублей, культуры и искусства, средств массовой информации - на четыре миллиона 580 тысяч рублей, бюджет физической культуры, спорта и молодежной политики - на два миллиона 61 тысячу рублей, бюджет социальной политики пополнится на один миллион 16 тысяч рублей. Сумма дотаций местным бюджетам составит 87 миллионов 500 тысяч рублей.