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Алла Беляева
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Беляева: вода в Черном море у берегов Сухума в пределах санитарных норм

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Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева в интервью Sputnik рассказала, как ведется санитарный контроль морской воды у берегов столицы.

В мае этого года в Сухуме вышел из строя насос, который качает сточные воды на очистные сооружения в селе Нижняя Эшера, поэтому сейчас периодически производится аварийный сброс канализационных стоков в море, сообщила Беляева.

"Насколько мне известно, запчасти и новый насос уже оплачены, и вопрос в том, когда они будут доставлены в Сухум. Как только они поступят, сразу будет произведен монтаж нового насоса либо починка старого, и сброс будет ликвидирован в кротчайшие сроки. Анализы морской воды производятся еженедельно и согласно их результатам, вода находится в пределах нормы. Завтра мы отберем новые пробы воды, и к пятнице или понедельнику мы будем знать новые показатели морской воды в Сухумской бухте", - сказала главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.

Многолетние пробы морской воды показывают, что лучшие среднегодовые показатели у побережья в районе Маяка от улицы Морской до устья Гумисты, сообщила Беляева.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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Беляева: вода в Черном море у берегов Сухума в пределах санитарных норм


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