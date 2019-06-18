Читанава о победе каратистов Абхазии в Домбае: спокойно пришли, победили и ушли

Президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии Виталий Читанава в эфире радио Sputnik оценил уровень юных воспитанников, занявших первое командное место в первенстве Северо-Кавказского Федерального округа по шинкекусинкай в Домбае.

Сборная Абхазии по каратэ кекусинкай заняла семь первых, четыре вторых и шесть третьих мест в первенстве Северо-Кавказского Федерального округа по шинкекусинкай в Домбае, рассказал Sputnik президент Федерации каратэ кекусинкай Абхазии Виталий Читанава.

"Наши спортсмены проявили себя отлично. Ребята умеют быстро и правильно реагировать в экстренных ситуациях. Среди новичков, которые впервые выехали за пределы Абхазии, были и те, кому удалось занять первое и второе место. Выехали впервые, песни поют, едят хорошо, веселые. Спокойно пришли, победили, пошли спать. Такие мудрые детишки растут", - рассказал Читанава.

Всего спортсмены из Абхазии получили 35 призовых баллов и заняли первое командное место, обойдя соперников из Кабардино-Балкарии на два балла.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.