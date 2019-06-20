Делба о номинировании на премию Искандера: я просто счастлив

Книга "Звездная пыль моих воспоминаний" писателя Владимира Делба была выдвинута на соискание Международной премии имени Фазиля Искандера.
"Всегда, когда вопрос касается номинации или конкурса, человек надеется, он верит в то, что может произойти чудо. Отбор очень серьезный был. Большое количество фамилий было в лонг-листе, приходят работы приходят в огромном количестве. Потому, попасть в лонг-лист было уже маленькой победой, а в шорт-лист – я уже хвалюсь немного. Это очень серьезно, важно для меня, тут остается теоретически шанс на победу, как и у любого автора попавшего в шорт-лист. Но, как бы не сложилась судьба, быть в шорт-листе и получить если не премию, то диплом лауреата этой премии, уже престижно. Я просто счастлив", - подчеркнул Делба.
Писатель рассказал, как узнал новость о том, что он попал в шорт-лист.
"Я узнал об этом опосредовано, я следил за сайтом ПЕН-центра, но информации еще не было. Позже просмотрев почту, увидел электронное письмо Виталия Шария (писатель, редактор газеты "Эхо Абхазии" - ред.). Я ему очень благодарен, он вложил часть души в мое творчество, поддерживал, публиковал в "Эхо Абхазии". Я получил информацию, условно говоря, из его уст", - сказал Делба.
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