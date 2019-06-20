Делба о номинировании на премию Искандера: я просто счастлив

Писатель Владимир Делба в эфире радио Sputnik рассказал о своей книге, "Звездная пыль моих воспоминаний", и о том, ожидал ли он, что попадет в шорт-лист премии имени Фазиля Искандер.

Книга "Звездная пыль моих воспоминаний" писателя Владимира Делба была выдвинута на соискание Международной премии имени Фазиля Искандера.

"Всегда, когда вопрос касается номинации или конкурса, человек надеется, он верит в то, что может произойти чудо. Отбор очень серьезный был. Большое количество фамилий было в лонг-листе, приходят работы приходят в огромном количестве. Потому, попасть в лонг-лист было уже маленькой победой, а в шорт-лист – я уже хвалюсь немного. Это очень серьезно, важно для меня, тут остается теоретически шанс на победу, как и у любого автора попавшего в шорт-лист. Но, как бы не сложилась судьба, быть в шорт-листе и получить если не премию, то диплом лауреата этой премии, уже престижно. Я просто счастлив", - подчеркнул Делба.

Писатель рассказал, как узнал новость о том, что он попал в шорт-лист.

"Я узнал об этом опосредовано, я следил за сайтом ПЕН-центра, но информации еще не было. Позже просмотрев почту, увидел электронное письмо Виталия Шария (писатель, редактор газеты "Эхо Абхазии" - ред.). Я ему очень благодарен, он вложил часть души в мое творчество, поддерживал, публиковал в "Эхо Абхазии". Я получил информацию, условно говоря, из его уст", - сказал Делба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.