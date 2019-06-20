Путин о международных санкциях: о примирении речь не идет

"По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций и ограничений Россия за эти годы, начиная с 2014 года, недополучила около 50 миллиардов долларов. Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США - 17 миллиардов долларов, у нас с ними небольшой товарооборот, Япония - 27 миллиардов долларов. Это все же отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе на странах Евросоюза - они же теряют наш рынок", - сказал Путин.

При этом он отметил, что о примирении нет речи, фундаментальные национальные интересы должны быть защищены.

"Нас обвиняют в том, что мы Донбасс оккупировали, что полная чушь. Китай не имеет к этому отношения, а тарифы на ее товары увеличиваются и увеличиваются, считайте те же санкции. Смысл в чем, в сдерживании другой глобальной державы США. То же самое происходит в отношении России. Если мы хотим занять достойное место под солнцем, мы должны становиться сильнее и в сфере экономики. Мое личное убеждение в том, что лучше жить в нормальных условиях и руководствоваться общепринятыми и выполняемыми всеми правилами", - сказал Путин.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - ежегодный прямой эфир, в ходе которого Президент РФ отвечает на вопросы граждан России.