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Скорик об аварийных сбросах в море у берегов Абхазии: экологической катастрофы нет

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Главный санитарный врач страны Людмила Скорик в эфире радио Sputnik рассказала, что может повлиять на загрязнение морской воды.

Состояние морской воды в Сухуме стало темой пресс-конференции главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик в Сухуме.

© Sputnik
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"Промышленных загрязнений в Абхазии нет, химических огромных выбросов в морскую воду тоже нет. Единственный фактор, который загрязняет воду – это поверхностные активные вещества, которые мы все используем в быту, при мытье посуды и стирке белья, но у нас нет такой плотности населения, чтобы это явилось экологической катастрофой или загрязнением Сухумской бухты ", - сказала Скорик.  

По ее словам санитарная флора, которая отслеживается, никогда не превышала норм, чтобы стать предметом дальнейшего исследования.

"Самое посещаемое место у нас набережная. Все подводные течения естественного характера заносятся в Сухумскую бухту, но это ни в коей мере не говорит о том, что у нас экологическая катастрофа", - сказала Скорик.   

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

 

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