Скорик об аварийных сбросах в море у берегов Абхазии: экологической катастрофы нет

Состояние морской воды в Сухуме стало темой пресс-конференции главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик в Сухуме.

"Промышленных загрязнений в Абхазии нет, химических огромных выбросов в морскую воду тоже нет. Единственный фактор, который загрязняет воду – это поверхностные активные вещества, которые мы все используем в быту, при мытье посуды и стирке белья, но у нас нет такой плотности населения, чтобы это явилось экологической катастрофой или загрязнением Сухумской бухты ", - сказала Скорик.

По ее словам санитарная флора, которая отслеживается, никогда не превышала норм, чтобы стать предметом дальнейшего исследования.

"Самое посещаемое место у нас набережная. Все подводные течения естественного характера заносятся в Сухумскую бухту, но это ни в коей мере не говорит о том, что у нас экологическая катастрофа", - сказала Скорик.

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