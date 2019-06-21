Джинджолия о российских миротворцах в Абхазии: оставили о себе добрую память

О значении ввода миротворческих сил России в Абхазию четверть века назад в беседе на радио Sputnik рассказал экс-министр иностранных дел Абхазии Сократ Джинджолия.

Миротворческие силы Содружества Независимых Государств были введены в Абхазии 21 июня 1994 года и действовали на территории республики до 1 сентября 2008 года.

"14 мая было подписано соглашение, затем было принято постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ, которое дало разрешение Борису Ельцину на применение вооруженных сил вне территории России, то есть у нас. Миротворцы действовали под эгидой СНГ, но фактически, это был только воинский российский контингент. С 1994 года до 2008 года, пока Саакашвили не затеял авантюру по возвращению Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии, и не возобновил военные действия, миротворцы выполняли свою функцию. У нас более ста миротворцев погибло, неся службу. В Абхазии стоит памятник, посвященный им, они оставили о себе добрую память", - сказал Джинджолия.

По словам Джинджолия "Соглашения о прекращении огня и разъединении сил" 1994 года соблюдалось только благодаря миротворцам.

"Подписанное соглашение (ред.-"Соглашения о прекращении огня и разъединении сил" между Абхазией и Грузией) соблюдалось. Это единственное

соглашение между Абхазией и Грузией на тот период, которое соблюдалось грузинской стороной. Они вынуждены были соблюдать, потому что стояли вооруженные миротворцы и они могли открыть огонь. Но даже несмотря на это, в 1998 году, была попытка захвата Галского района. Миротворцы тогда не смогли предотвратить это. Пришлось вводить туда нашу группировку для очистки территории. И после попытки Грузии продолжались, но, если бы не было миротворцев, это была бы открытая война", - сказал Джинджолия.

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