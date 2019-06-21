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Артур Атаев
© Фото: РИСИ

Атаев о беспорядках в Тбилиси: своеобразная попытка "ренессанса" Саакашвили

Радио
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Кандидат политических наук, политолог, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры Артур Атаев в эфире радио Sputnik прокомментировал протестные акции в Тбилиси.

Ажиотаж в парламенте в Тбилиси начался в четверг 20 июня, после того, как оппозиция увидела депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, участника сессии Межпарламентской ассамблеи православия в кресле председателя парламента Грузии. В результате мероприятие было сорвано и начались акции протеста. Оппозиционеры заявили, что власти Грузии продали родину, так как впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в абхазской войне против грузин.

Акции протеста перед грузинским парламентом, 21 июня 2019
© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
Протесты в Тбилиси: главное

По словам Гаврилова, в кресло главы парламента его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". Политик напомнил, что уже занимал почетное кресло в других странах и это никогда не вызывало проблем.

Политолог Артур Атаев, комментируя беспорядки в Тбилиси в эфире радио Sputnik отметил, что данный инцидент, всего лишь повод для новой политической активности в майданном стиле.

"Протокольное решение было сосредоточено на Сергее Гаврилове, потому что он руководитель. И Каха Каладзе генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" акцентировал внимание на том, что это ошибка протокольных служб посадить Гаврилова  в председательствующее кресло. Но не это возмутило "Единое национальное движение", а поводом для провокации стала русская речь, которая полилась из уст Гаврилова. Это было трактовано, как речь оккупантов, политическими оппонентами нынешней власти", - сказал Атаев.

По его мнению, то, что произошло в Тбилиси, была четко спродуцированная и эффективно реализованная акция в стиле Саакашвили, которая, возможно, была скоординирована непосредственно  духовным лидером партии "Единого национального движения", самим Михаилом Саакашвили.

"Это дало новый политический импульс для  партии, поэтому это своеобразная попытка ренессанса Саакашвили и его проекта "Единого национального движения" и Гаврилов всего лишь повод, который спровоцировал новую политическую активность в майданном стиле. Попытка переворота или , как они говорят , революции, будет до тех пор пока этот политический анклав будет занят "Единым  национальным движением", которое ни на день не остановит попытки прийти к власти, как это было сделано в 2003 году, когда Шеварднадзе был смещен и пришел к власти Саакашвили",- отметил Атаев.

По мнению политолога, в партии Саакашвили все наработано и другого механизма прихода к власти нет.



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