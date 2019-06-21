Купалба: российских миротворцев в Абхазии встречали с цветами, хлебом и солью

О том, как встречали миротворцев в Абхазии и в каких условиях им пришлось нести службу в беседе на радио Sputnik рассказал генерал-майор в отставке, экс-министр обороны Абхазии Гарри Купалба.

Миротворческие силы Содружества Независимых Государств были введены в Абхазии 21 июня 1994 года и действовали на территории республики до 1 сентября 2008 года.

"По железной дороге привозили миротворцев в Очамчырский район. Население с большим воодушевлением встречало их, приносили цветы, хлеб и соль. Это было не показным мероприятием, на самом деле мы их ждали, нам на том этапе было очень тяжело, республика только вышла с войны. Абхазия продолжала терять своих сыновей и дочерей, поэтому приход миротворцев позволил ощутить нам какую-то передышку. 21 июня 1994 года был большим праздником для всей Абхазии", - сказал Купалба.

По словам Купалба миротворцам было очень тяжело нести службу, так как грузинская сторона организовывала против них диверсионные акты.

"На абхазской стороне миротворцев встречали как тех, кто им помогает, а на другой - настороженно. Против них начались диверсионные акты, начали минировать дороги. Миротворцы сами проводили разведку, к ним обращались местные жители, потому что их огороды, сельхозугодия были заминированы, и они проводили большую работу по разминированию. Если взять период 1995 по 1998 год более 50 диверсионных актов было совершено только против миротворцев. Были случаи, когда в день 5-6 миротворцев погибало", - сказал Купалба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

14 мая 1994 года в Москве было подписано соглашение о прекращении огня и разъединении сил. Согласно этой договоренности в зону конфликта вводились миротворческие силы СНГ, но фактически это был российский воинский контингент.

Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы коллективными силами по поддержанию мира Содружества Независимых Государств, сформированными решением Совета глав государств СНГ на базе Вооруженных сил Российской Федерации. Официально деятельность миротворческого контингента была прекращена с 1 сентября 2008 года.