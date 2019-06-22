Разговор с Олегом Артемьевым, космонавтом-инстаблогером

Полеты в космос остаются уделом (везучего) меньшинства, но уже почти рутиной. И всё таки большая часть этой неземной жизни по-прежнему засекречена. Космонавт-"дальнобойщик" Олег Артемьев сделал немыслимое: открыл инстраграм–канал и показал то, чего раньше и в голову бы не пришло показывать.

На аккаунт подписались сотни тысяч пользователей, большая часть которых – американцы. А недавно он внезапно перестал обновляться. В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" Олег Артемьев откровенно рассказывает о том, почему не обновляется его блог, как строятся отношения российских и американских космонавтов на орбите, что немцы и американцы выменивают на русскую еду, почему наши космонавты летают в американский отсек позвонить женам, как относятся к женщинам на МКС и смогут ли вернуться наши космонавты из экспедиции на Марс.

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