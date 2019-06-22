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Как это по-русски

Как это - вверх тормашками, и почему японцы лечат трудоголиков?

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Подкасты РИА (108)
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Как появилось слово "тормашки" и в чем его связь с санями? Почему в 19 веке дерзость была положительным качеством молодых людей, и всегда ли это хорошо - работать запоем?

Слушайте и говорите правильно!

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Темы:
Подкасты РИА (108)


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