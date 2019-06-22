Как это - вверх тормашками, и почему японцы лечат трудоголиков?

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Как появилось слово "тормашки" и в чем его связь с санями? Почему в 19 веке дерзость была положительным качеством молодых людей, и всегда ли это хорошо - работать запоем?
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О том, как жители Абхазии, которые не имеют право на получение российского полиса обязательного медицинского страхования, могут отправиться на лечение за пределы республики, читайте в материале Sputnik.
О том, как проходит подготовка к вокальному конкурсу "Абжьы зхоу" и чего от него ждут участники, читайте в материале Sputnik.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.